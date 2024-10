UFFICIALE, Bologna - Milan è rinviata: la nota del Sindaco Lepore

TUTTOmercatoWEB.com

AGGIORNAMENTO ORE 18.44 - Non c'è niente da fare per Bologna - Milan. Il Sindaco di Bologna Matteo Lepore ha deciso che la sfida non si giocherà a causa del maltempo. Questo il comunicato diffuso sul sito del Comune: "Sabato al Dall’Ara non si giocherà Bologna-Milan. Il Sindaco, sentiti il Questore e il Prefetto, questo pomeriggio ha infatti firmato un’ordinanza con cui ordina di sospendere la partita di calcio in programma sabato 26 ottobre 2024 alle ore 18 presso lo stadio Renato Dall’Ara. La decisione è stata condivisa con la prefettura: la partita Bologna-Milan porterebbe allo stadio Dall’Ara, in via Andrea Costa e quindi nei pressi dell’area più critica della città, circa 35.000 persone, con conseguenti problemi di ordine pubblico per la presenza della tifoseria e la chiusura del traffico in tutta la zona circostante sin dal primo pomeriggio e fino alla notte".

Non è un periodo facile per Bologna in seguito ai danni causati dal maltempo. Secondo quanto raccolto da TMW, il Comune ha diramato allerta rossa per la giornata di domani, chiusura delle scuole e ha richiesto di minimizzare gli spostamenti, agevolando lo smart working. Non solo, la zona vicina allo stadio è tra le più colpite dall'alluvione, quindi è a rischio la disputa dell'anticipo valido per la nona giornata tra i rossoblù e il Milan.

Tutto è in mano alla Prefettura. La Lega Serie A al momento non ha comunicato niente, anche perché le due squadre sono impegnate in Champions League fino a gennaio e sarebbe molto complicato trovare una data prima di febbraio o marzo per giocare la partita. Possibile anche che si decida per far scendere regolarmente le due squadre in campo, ma senza spettatori e dunque a porte chiuse.