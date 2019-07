UFFICIALE - Calciomercato, il Barcellona ha preso Griezmann

Adesso è ufficiale: Antoine Griezmann è un giocatore del Barcellona. L'annuncio è arrivato alle 15.10 in una nota sul sito del club blaugrana dopo che il legale dell'attaccante francese, nella sede della Liga a Madrid, ha versato i 120 milioni della clausola rescissoria. La parola fine su una telenovela iniziata da settimane con le accuse dell'Atletico Madrid di aver iniziato la trattativa già in primavera e la frustrazione per la richiesta di un pagamento a rate. Le Petit Diable, che firmerà un quinquennale fino al 2024, avrà una clausola da capogiro: 800 milioni di euro. Lunedì, a porte chiuse, la presentazione.

You were waiting for this. pic.twitter.com/vVR0Prmy0b — FC Barcelona (@FCBarcelona) 12 luglio 2019