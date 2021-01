UFFICIALE - Calciomercato Lazio, Sokratis nuovo giocatore dell'Olympiacos

Era considerato un passaggio scontato da sabato sera, adesso è arrivato anche l'annuncio ufficiale. Sokratis Papastathopoulos è un nuovo giocatore dell'Olympiacos, come comunicato dal club attraverso i canali ufficiali. Il greco dopo la rescissione con l'Arsenal era entrato anche in orbita Lazio, ma la società biancoceleste non ha affondato il colpo perché non convinta della bontà dell'operazione. Dopo 13 anni tra Serie A, Bundesliga e Premier League, Sokratis torna in patria.