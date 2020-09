UFFICIALE - Calciomercato, Sergio Rico riscattato dal PSG: il comunicato

CALCIOMERCATO LAZIO - Sergio Rico è ufficialmente un nuovo giocatore del Psg. Il portiere, dopo un anno in Ligue1 in prestito, è stato riscattato dal club francese. L'estremo difensore spagnolo ha firmato un contratto fino al 2024 ed è stato annunciato con un post dai vicecampioni d'Europa. L'iberico era stato accostato alla Lazio come vice Strakosha prima che i biancocelesti chiudessero l'affare Reina.