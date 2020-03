UFFICIALE - Champions League, Barcellona - Napoli a porte chiuse

Chiuderanno anche le porte del Camp Nou per la sfida prevista il 18 marzo, tra Barcellona e Napoli. Un'indiscrezione che ora è ufficiale, anche la Spagna adotta misure di sicurezza per arginare la diffusione del coronavirus. Il club spagnolo stesso ha annunciato la decisione sul proprio account social: "La gara di Champions League in programma per mercoledì 18 marzo, tra Barcellona e Napoli, sarà giocata al Camp Nou a porte chiuse".