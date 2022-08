UFFICIALE - Dziczek lascia la Lazio e torna al Piast Gliwice

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Si muove ancora in uscita la Lazio che in questi minuti ha ufficializzato la cessione a titolo definitivo di Patryk Dziczek al Piast Gliwice. Per il centrocampista classe 1998 si tratta di un ritorno nel club dove è cresciuto e da cui la Lazio lo ha acquistato nel 2019. Dziczek non è mai riuscito a scendere in campo con la maglia biancoceleste, essendo stato in prestito per due anni alla Salernitana, prima dei problemi cardiaci che lo hanno tenuto fermo per una stagione. Questo il comunicato ufficiale della Lazio:

"La S.S. Lazio comunica di aver ceduto definitivamente il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Patryk Dziczek a favore della società polacca Piast Gliwice"