UFFICIALE - Eriksen torna in campo, è arrivata la firma con il Brentford

Christian Eriksen tornerà a giocare, ora c'è l'ufficialità. A darne l'annuncio è il Brentford, club di Premier League con cui l'ex Inter ha firmato un contratto fino al termine della stagione dopo la risoluzione con i nerazzurri e un periodo di allenamento con l'Ajax.

