UFFICIALE - Il Brescia annuncia il nuovo allenatore

La notizia era nell'aria, ora è arrivata anche l'ufficialità. Il Brescia ripartirà da Luigi Delneri: è lui il profilo scelto dalla società lombarda per tornare il prima possibile in Serie A. Attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, il Brescia ha annunciato che "il nuovo Mister della Prima Squadra è Luigi Delneri". Delneri, si apprende dal comunicato, "verrà presentato lunedì 7 settembre, assieme al suo staff, alle 14:30 al DoubleTree by Hilton di viale Europa 45, Brescia".

