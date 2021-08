UFFICIALE - L’Empoli rinforza la retroguardia: preso un difensore dallo Spezia

A dodici giorni dall'inizio della Serie A, l'Empoli chiude un colpo in difesa. La società toscana ha comunicato, sul proprio sito ufficiale, l'arrivo di Ardian Ismajli dallo Spezia. Il kosovaro giungerà presto alla corte di Andreazzoli per rinforzare il reparto difensivo in vista della prima di campionato contro la Lazio di Sarri. Questo il comunicato del club: "Ardian Ismajli è un difensore kosovaro naturalizzato albanese nato a Majac il 30 settembre 1996. Cresciuto nel settore giovanile del 2 Korriku, in Kosovo, passa poi all’Hajduk Spalato, dove esordisce nella massima divisione croata, collezionando oltre 80 presenze. Nell’estate dello scorso anno passa allo Spezia, contribuendo alla salvezza dei liguri. Ismajli, dopo aver giocato nelle nazionali kosovare, a novembre 2018 sceglie la nazionale albanese: fa il suo esordio nel novembre del 2018 nella sfida di Nations League contro la Scozia e ad oggi conta 18 presenze con 1 gol”.