UFFICIALE - Nuova avventura per Balotelli: ecco con chi ha firmato

Nuova avventura per Mario Balotelli. L'ex attaccante di Inter e Milan vola in Turchia, ha firmato con l'Adana Demirspor. Dopo la breve esperienza con il Monza in Serie B, in cui poteva fare molto di più, SuperMario ha l'ennesima occasione della sua carriera. Questo il comunicato del club turco: "Oggi è avvenuto un trasferimento che scriverà il suo nome nella storia della nostra Adana Demirspor con lettere d'oro. Mario Balotelli ha firmato un contratto ufficiale di 3 anni con la nostra squadra. Super Mario ora segnerà gol per la maglia blu".