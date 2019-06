UFFICIALE - Serie A, il Napoli acquista Manolas: il comunicato della Roma

Accordo raggiunto tra Napoli e Roma per il trasferimento di Manolas. In serata il club giallorosso ha ufficializzato l'operazione tramite un comunicato pubblicato sul proprio sito: "L’AS Roma rende noto di aver sottoscritto con il Napoli l’accordo per la cessione a titolo definitivo di Kostas Manolas.Il calciatore greco si trasferirà a fronte di un corrispettivo fisso di 36 milioni di euro".