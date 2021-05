UFFICIALE - Superlega, la Uefa apre un'indagine su Juve, Barca e Real

La Uefa ha da pochi minuti diramato un comunicato ufficiale riguardo il caso Superlega con un'i nchiesta avviata ufficialmente nei confronti degli ultimi tre club che non hanno ancora abbandonato il progetto Super League, ovvero Real, Barcellona e Juventus. Questo il comunicato: "In accordo con l'articolo 31 del regolamento Uefa, la Federazione oggi ha dato mandato agli ispettori disciplinari di avviare un'indagine riguardo alla possibile violazione delle leggi Uefa da parte di Real Madrid, Barcellona e Juventus, in riferimento al cosiddetto progetto Superlega. Ulteriori informazioni su questo argomento saranno rese disponibili a tempo debito ".