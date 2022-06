UFFICIALE - Udinese, annunciato il nuovo allenatore: il comunicato

L'Udinese, dopo aver salutato Cioffi, annuncia con un comunicato ufficiale il suo nuovo allenatore. Si tratta di un ritorno in bianconero...

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Andrea Sottil è il nuovo allenatore dell'Udinese. Il tecnico piemontese, dopo un'ottima stagione all'Ascoli in cui ha sfiorato la Serie A, torna in Friuli dove tra il 1999 ed il 2003 aveva vestito la maglia bianconera da calciatore. L'Udinese, che ha individuato in lui l'erede di Cioffi, annuncia il suo ritorno tramite un comunicato ufficiale:

"Udinese Calcio è lieta di riabbracciare Andrea Sottil. E’ lui, infatti, il nuovo allenatore della Prima Squadra: ha siglato un contratto che lo lega al club fino al 30 giugno 2023 con opzione per la stagione successiva".