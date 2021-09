UFFICIALE – Vicenza, Christian Brocchi è il nuovo allenatore dei biancorossi

È ufficiale, Christian Brocchi, ex calciatore biancoceleste, è il nuovo allenatore del Vicenza. Dopo la parentesi al Monza con il quale ha conquistato la promozione in Serie B, l'ex centrocampista riparte con questa nuova esperienza. Il club l'ha annunciato attraverso i canali ufficiali con un comunicato: “La società LR Vicenza comunica che Cristian Brocchi ha sottoscritto un accordo annuale con il club biancorosso, come Allenatore Responsabile della Prima Squadra. Brocchi sarà supportato dall’Allenatore in Seconda Alessandro Lazzarini, dal Tattico e Metodologo Stefano Baldini, dal Match Analyst Davide Farina, dal Preparatore Atletico Piero Lietti e dal Preparatore Atletico-Recupero Infortunati Ivan Robustelli”

