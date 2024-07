UFFICIALE - Zirkzee al Manchester United: il comunicato

Fonte: Fabrizio Parascani

Il Bologna ha definito la prima cessione illustre del calciomercato. Si aspettava solo l'ufficialità che è arrivata nelle scorse ore: Joshua Zirkzee è un nuovo calciatore del Manchester United. Il club emiliano, dopo essersi qualificato in Champions League, ha messo in vetrina molti giocatori interessanti che hanno attirato l'attenzione di molti club europei. L'attaccante olandese, dopo un'ottima stagione in rossoblu, si trasferisce in Premier League con i Red Devils che hanno pagato la clausola rescissoria al Bologna e hanno coperto le esose richieste dell'entourage della punta. Di seguito il comunicato ufficiale:

"Il Bologna FC 1909 comunica, conseguentemente alla decisione del calciatore di esercitare la clausola prevista nel proprio contratto, di avere ceduto al Manchester United Fc il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Joshua Zirkzee a titolo definitivo".