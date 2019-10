"Una serata di Stelle per il Bambino Gesù", il messaggio di Immobile - VIDEO

Una serata di beneficienza, che vedrà la partecipazione di tanti campioni dello sport e non solo. Anche Alessandro Florenzi e Ciro Immobile saranno presenti allo show benefico del 20 Novembre "Una Serata di Stelle per il Bambino Gesù", evento del quale AS Roma ed SS Lazio sono media partners. "Il 20 novembre anche noi saremo in aula Paolo VI in Vaticano per uno spettacolo incredibile. Per il 150esimo anniversario dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Con noi tanti attori del cinema, della televisione, cantanti e campioni dello sport. Mi raccomando vi aspettiamo in tanti, acquistate i biglietti su vivaticket.it, perché il futuro è una storia di bambini. Vi aspettiamo e ci vediamo presto", il videomessaggio dei due campioni.

Fair play in nome della solidarietà: questo e tanto altro a “Una serata di Stelle per il bambino Gesù, il charity show organizzato da Master Group Sport e Star Biz e condotto da Amadeus in programma il 20 novembre. L’evento vedrà la presenza, oltre che dei due calciatori di Roma e Lazio e della Nazionale azzurra, di tanti volti noti del mondo dello spettacolo e della musica: Alessandra Amoroso, Mahmood, Francesco Renga, Rovazzi, J-Ax e Loredana Bertè, Irama, Giovanni Allevi, Renzo Arbore, Benji e Fede, Elodie, Giovanni Caccamo, The Kolors, Noemi, il ct della Nazionale Roberto Mancini e il vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti si alterneranno sul palco dell’Aula Paolo VI in Città del Vaticano per raccogliere fondi, attraverso la vendita dei biglietti disponibili su vivaticket.it ed il numero solidale 45535, in favore dell’Istituto dei Tumori e dei Trapianti dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

CLICCA QUI PER ACQUISTARE IL BIGLIETTO