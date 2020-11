Under 21, in vista dell’Europeo ci sarà anche una selezione B

L’Under21 di mister Nicolato avrà una selezione B. Questa la decisione presa dalla FIGC in vista dell’Europeo Under21 che si svolgerà a Novembre. La decisione è stata presa dalla Federcalcio in base "All’esperienza vissuta ad ottobre, quando l’Under 20 era stata prima convocata dopo le prime ripetute positività al Covid-19 verificatesi nell’Under 21, e poi conseguentemente mandata in campo nel match con l’Irlanda (con il rinforzo di alcuni calciatori dell’Under 21), conclusosi con una brillante vittoria per 2-0. Da qui quindi l’idea di avere due selezioni che lavoreranno contemporaneamente", si legge nella nota.

