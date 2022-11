Uruguay, Vecino pronto alla battaglia: i primi scatti dal ritiro - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Countodown partito.Una settimana e un giorno all'inizio del Mondiale per l'Uruguay. Giovedì 24, ore 14, i biancoazzurri sfidano la Corea di Kim e Son per la prima giornata della fase a gironi all'Education City Stadium di Doha. C'è grande attesa di vedere in campo Suarez e compagni che sperano di diventare la sorpresa della competizione. Sono gli ultimi giorni per lavorare sul campo. Vecino, centrocampista della Lazio e tra i convocati di Diego Alonso, ha pubblicato alcuni scatti dal ritiro di Abu Dhabi, negli Emirati Arabi, dove si allena l'Uruguay. Il momento sta per arrivare. Matias e la sua ciurma sono pronti alla battaglia.