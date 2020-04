Valdossola, bersagliere getta a terra la bandiera dell'Ue - VIDEO

Momento delicato per il pianeta intero in fase di emergenza Coronavirus. Anche l'Europa è in grave difficoltà, ogni Paese cerca di porre rimedio e limitare i danni sanitari, economici e sociali che si stanno concretizzando. L'Italia è stata la prima colpita, e al momento tra le nazioni più in difficoltà. In Valdossola è stato realizzato un video che ha fatto immediatamente il giro del web. Un uomo in divisa militare, posizionato sul tetto della sede della Fanfara dei bersaglieri, ha gettato a terra la bandiera dell'Europa. La rete si è ovviamente subito infervorata e divisa tra le lodi degli euroscettici e le critiche dei sostenitori dell'Ue. Intanto, come riporta Ossolanews, sembra che il capofanfara Guido Tomà abbia aperto un procedimento interno. Il presidente dell'Associazione nazionale bersaglieri Ottavio Renzi ha dichiarato apertamente all'ANSA: "Un gesto indegno e inqualificabile. Mi sono subito attivato per punire il responsabile in base alle norme che regolano la nostra vita associativa ed ho inviato una lettera agli iscritti di tutta Italia per stigmatizzare l'episodio e ricordare i valori e i principi su ci si basa la nostra storia".

(CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO)