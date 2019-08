Var, Paparesta: "Certi errori si pensa che non vadano più commessi"

Il dirigente ed ex arbitro Gianluca Paparesta è intervenuto ai microfoni di Tmw Radio dove ha espresso la sua opinione su quanto accaduto a livello di episodi arbitrali nella prima giornata di campionato: "Purtroppo subito, alla prima giornata, ci sono stati degli errori. Qualche anno fa sarebbero stati tollerati, ma con il VAR si pensa che non se ne possano commettere più. Ci sono nuove regole, ci sta che all'inizio ci sono un po' di complicazioni. Il fallo di mano per esempio va ricollocato e riconsiderato. Non c'è più il requisito della volontarietà, ma ci si basa sulla posizione delle braccia. L'obiettivo era quello di non lasciare spazio all'interpretazione umana, ma non è stato raggiunto al momento. Rizzoli è una garanzia, la guida dell'AIA è ottima. A livello internazionale ci sono Rosetti in UEFA e Collina alla FIFA, quindi significa che la classe arbitrale italiana è quella che deve essere seguita. Contatto Mertens-Castrovilli? Episodio grave, non capisco come non sia stato richiamato l'arbitro dal VAR. Castrovilli ha tolto il piede per evitare ogni contatto, è Mertens che lo ha cercato".

