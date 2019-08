Lazio, Farris: "Contro la Sampdoria la squadra si è divertita"

Il vice allenatore della Lazio, Massimiliano Farris è interevenuto ai microfoni di Lazio Style Channel e ha fatto una panoramica sulla squadra: “Abbiamo disputato un ottimo pre-campionato ed una preparazione perfetta. A parte alcuni piccoli infortuni, ci siamo allenati bene e presentati nel migliore dei modi. I test erano stati tutti positivi ma siamo andati a Genova con grande rispetto, volevamo la prova del nostro campionato. La squadra si è divertita, la difesa ha voluto evitare in tutti i modi di subire gol contrastando al meglio l’offensiva doriana, che sapevamo bene come avrebbe attaccato. Quest’anno abbiamo diverse frecce: Jony e Lukaku in laternativa a Lulic, Marusic è un giocatore affidabile e lì c’è anche il nuovo acquisto Lazzari. In mezzo al campo ci sono molte alternative come Leiva e Cataldi che a Marassi erano in panchina, davanti il giovane Adekanye è stato inserito in un reparto di altissimo calibro, in difesa, oltre alle nostre certezze, abbiamo inserito Vavro. Seguivamo Lazzari da tempo, lo avevamo visto bene alla SPAL, giocare all’Olimpico non è semplice, vedremo se riuscirà a ripetersi. Può fare ancora meglio, è un giocatore di assoluto valore”.

