UFFICIALE - Lazio, Jony può essere tesserato: c'è l'ok della Fifa

C'è la parola fine sulla telenovela Jony. La Fifa si è espressa in favore della Lazio, concedendo al calciatore il transfer provvisorio. La comunicazione è stata data dalla società attraverso una nota pubblicata sul propprio sito: "La S.S. Lazio comunica che la FIFA ha concesso l’autorizzazione per il tesseramento provvisorio del calciatore Jonathan Rodriguez Menendez, il quale sarà dunque a disposizione del mister Inzaghi in occasione della gara di domenica contro la Roma".

