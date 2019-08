Papadopulo: "Lazio da Champions League. Milinkovic farà come 2 anni fa"

Giuseppe Papadopulo, ex giocatore e allenatore della Lazio, ha rilasciato un'intervista a tema biancoceleste ai microfoni di Tuttomercatoweb.com. Il tecnico che ha salvato il club nella stagione più difficile degli ultimi 20 anni, quella del primo campionato da presidente per Claudio Lotito, ha parlato dell'ottimo esordio in Serie A della squadra di Inzaghi. La Lazio ha strapazzato la Sampdoria, e Papadopulo non è sorpreso: “Tutto sommato c'era da aspettarselo. Non sono sorpreso perché i biancocelesti sono una squadra collaudata, vengono da un'ottima stagione e ormai hanno raggiunto la consapevolezza dei propri mezzi. La Lazio gioca un bel calcio e ha interpreti di livello, poi la Samp è ancora in fase di costruzione. Milinkovic? Ora ha la certezza di continuare in questo club. Può tornare ai livelli di due anni fa" - poi su Immobile ha aggiunto - “È maturato e sta raccogliendo i frutti di un lavoro profondo. L'umiltà è una delle sue caratteristiche ed è una peculiarità di coloro che sono i più forti. E poi le sue qualità realizzative non si discutono”.

LAZIO DA CHAMPIONS LEAGUE? - “Vista la conferma di Caicedo, credo che la rosa non vada allargata, anche per non far nascere malumori. È importante dare valore a chi parte dalla panchina, conservando gli equilibri dello spogliatoio. Credo che questo sia un aspetto da non trascurare. Comunque, penso che la Lazio possa arrivare in Champions League. È vero che le altre hanno cambiato molto per migliorarsi, ma bisogna vedere se i tanti giocatori nuovi troveranno presto la sintonia e l'equilibrio con il resto del gruppo".

