DIRETTA - Calciomercato Lazio, Durmisi e Wallace rallentano le entrate

AGGIORNAMENTO ORE 12:30 - La Lazio registra un'ufficilità (già ampiamente prevista) in uscita: Patryk Dziczek è un nuovo giocatore della Salernitana.

AGGIORNAMENTO ORE 11:00 - Dopo il caso che era montato negli ultimi giorni, è stato lo stesso Pavlovic a confermare il suo trasferimento alla Lazio. (clicca qui per leggere le sue parole)

La storia è arcinota. Senza la cessione di almeno uno tra Durmisi e Wallace, la Lazio ha inevitabilmente il calciomercato bloccato. Questioni di lista, nella quale sono (provvisoriamente) inseriti entrambi. Difficile pensare che i biancocelesti possano acquistare il tanto nominato terzo attaccante al costo di mettere fuori rosa uno dei due. Per questo il ds Tare lavora costantemente alla ricerca di pretendenti. Per brasiliano tutto tace, le solite Benfica, Valencia e Monaco non sembrano convinte ad acquistare il difensore: solo la mano magica di Mendes potrebbe sbloccare le trattative in tal senso. Durmisi invece è da settimane a un passo dal Fenerbahce senza che però tra i club si concretizzi l'affare. Il nodo da sciogliere resta sempre la volontà da una parte di avere un diritto di riscatto, e dall'altra (quella biancoceleste) di cautelarsi con un obbligo. Si lavora. Per quanto riguarda gli altri esuberi, quelli già fuori rosa (Casasola, Minala, Kishna, Vargic e Djavan Anderson), si tenterà la cessione last minute. Ma solo l'ex esterno della Salernitana sembra avere mercato.

RINNOVI - Caicedo e Milinkovic, appartengono a loro i due rinnovi in cima alla lista della Lazio. Per il serbo non c'è fretta: resterà. In autunno Sergej si siederà al tavolo con la società, il club vuole garantirgli un ingaggio da top player. L'ecuadoriano, invece, continua a restare in bilico. Ieri l'offerta del Besiktas ha creato un po' si scompiglio, ma le cose dovrebbero andare come da programma. La permanenza del Panteròn (rinnovo o meno) lascia pochi spazi a nuovi interventi sul mercato. Le possibilità che a Inzaghi venga garantito una terza punta si abbassano col passare delle ore. Caso Pavlovic. Dalla Serbia rassicurano: l'affare, alla fine, si farà.

