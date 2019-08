Calciomercato Lazio, dalla Serbia: "Completato il trasferimento di Pavlovic"

Buona la seconda per Pavlovic. Dopo aver svolto una parte di visite mediche lo scorso venerdì, la Lazio ha voluto approfondire i test per verificare meglio le sue condizioni. Stando a quanto riferito dai media serbi, il ragazzo classe 2001 avrebbe superato i controlli e concluso il trasferimento in biancoceleste. Al Partizan Belgrado, che manterrà il difensore in rosa un altro anno, vanno 5.5 milioni di euro. In serata Pavlovic è tornato in patria e si è ricongiunto ai suoi compagni, con i quali affronterà i playoff di ritorno di Europa League contro il Molde. Messa la parola fine su un altro caso che rischiava di diventare spinoso.

