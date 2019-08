Lazio, le quote dei bookmakers per il derby: biancocelesti favoriti

Due facce della stessa medaglia. Da una parte l'entusiasmo della Lazio per la vittoria di Marassi, dall'altra i dubbi in casa Roma dopo il pareggio per 3-3 contro il Genoa. L'asse è lo stesso, un binario che unisce la Capitale a Genova, e che si riverbera anche sulle quote per il derby di domenica prossima. La squadra di Inzaghi, stando ai bookmakers, parte favorita nella sfida più importante dell'anno. La stracittadina alla seconda giornata (mai così presto nella storia) rappresenta un ulteriore vantaggio per i biancocelesti, che hanno dimostrato di essere un gruppo collaudato, a differenza dei ragazzi di Fonseca. Allenatore nuovo, idee ancora da mettere in pratica. Da qui la decisione della Snai di quotare la vittoria della Lazio a 2.20, con i giallorossi che invece sono 3.10. Pareggio ancor più alto: viene dato a 3.60. Una situazione anomala rispetto agli ultimi derby. In quattro delle ultime cinque occasioni era stata la Roma a partire avanti nel pronostico: dato confermato anche sul campo, con tre vittorie della Roma e un pareggio. L'unica circostanza in cui sono stati gli uomini di Inzaghi a partire avanti risale allo scorso 2 marzo, quando la Lazio vinse con tre gol di scarto grazie alle reti di Caicedo, Immobile e Cataldi. Dato in controtendenza, quindi, che fa sorridere dalle parti di Formello. Ma per vincere un derby serve ben altro di qualche numero su un pezzo di carta. Al fischio d'inizio le differenze si annullato e non esistono favorite.