Calciomercato Lazio, Pavlovic: "Nessun problema, sarò biancoceleste"

Strahinja Pavlovic è davvero a un passo dal diventare un nuovo giocatore della Lazio. Dalla Serbia continuano ad arrivare conferme, anche sul fronte clinico dopo l'allarme di qualche giorno fa. Gli esami, secondo quanto riporta Telegraf.rs, sono stati completati e hanno dato esiti confortanti, così che gli staff medici di Lazio e Partizan si sono scambiati anche i reciproci ok per definire il trasferimento. Il punto esclamativo lo mette soprattutto il diretto interessato che rassicura e definisce anche i tempi necessari per concludere l'iter necessario a farlo diventare a tutti gli effetti un calciatore biancoceleste: "Vi ringrazio per esservi interessati, ma tutto è andato bene fin dall'inizio. Non ci sono stati problemi. Ora sono concentrato sulla partita di domani in Europa League (il Partizan sfiderà nei preliminari il Molde ndr) perché vogliamo arrivare alla fase a girone. Poi, venerdì, tornerò a Roma per completare le ultime formalità burocratiche con la Lazio. Una volta tornato però darò tutto per i miei compagni e per la squadra". Nessun caso. Dunque. Pavlovic si appresta a diventare della Lazio che verserà 5,5 milioni per tesserarlo. Strhinja diventerà anche la cessione più redditizia nella storia del Partizan. Scavalcato Milenkovic che costò alla Fiorentina 5,1 milioni.