Calciomercato Lazio, offerta del Besiktas per Caicedo: ma il club vuole il rinnovo

In un modo o nell'altro, la telenovela Caicedo sta per giungere ai titoli di coda. L'ecuadoriano è stato uno dei protagonisti del calciomercato della Lazio, in bilico per tutta l'estate tra partenza e rinnovo. Ora tutto si sta definendo verso la soluzione auspicata da Inzaghi e società: nei prossimi giorni dovrebbe arrivare la tanto attesa firma sul contratto, il prolungamento del legame tra El Panteròn e i biancocelesti si estenderà probabilmente fino al 2022. A cercare di rompere le uova nel paniere della Lazio, però, ci ha provato il Besiktas. Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb.com, nelle ultime ore il club turco avrebbe presentato ai biancocelesti un'offerta per Caicedo. Proposta subito rispedita al mittente, sia perché non convince la Lazio e sia perché per il rinnovo dovrebbe essere solo questione di tempo. Ma, sempre secondo il noto sito di mercato, non è escluso che i bianconeri possano tornare all'assalto presentando un'ulteriore offerta per l'attaccante. Mancano 5 giorni alla fine del calciomercato: a pochi metri dal traguardo è difficile credere che biancocelesti lasceranno andare Caicedo a cuor leggero. Il prolungamento della sua esperienza a Roma resta l'ipotesi più probabile.

