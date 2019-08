Lazio, Stendardo elogia Marchetti: "Uno dei migliori portieri in Italia!" - FT

Non hanno giocato molto insieme: circa 6 mesi, trascorsi dall'arrivo di Marchetti alla Lazio nell'estate 2011 all'addio di Stendardo nel gennaio 2012. Ma tanto è bastato a far nascere tra i due ex compagni un'amicizia e una stima che resiste ancora oggi, a distanza di quasi 8 anni. Lo dimostra l'ultima storia di Instagram dell'ex difensore centrale, e ora avvocato, che scrive: "Federico Marchetti resta uno dei migliori portieri in Italia". E in effetti, la carriera dell'ex numero 1 (anzi, 22) della Lazio lo descrive come un estremo difensore di grande valore, che si è un po' smarrito sul finale della propria vita da calciatore. Il suo percorso in biancoceleste non si è chiuso nel migliore dei modi, mentre - dopo un primo periodo da titolare - al Genoa è scivolato nelle gerarchie fino a essere la terza scelta. Stendardo comunque non ha dubbi, il valore di Marchetti rimane di assoluto rispetto: chissà che nelle ultime settimane di calciomercato il portiere di Bassano del Grappa non riesca a trovare una sistemazione che lo rilanci come titolare.

