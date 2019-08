Calciomercato Lazio, dalla Turchia: duello col Besiktas per il giovane Panic

L'ultima indiscrezione di calciomercato arriva direttamente dalla Turchia: secondo il Fanatik, la Lazio sarebbe interessata a Vanja Panic. Si tratta di un giovanissimo (classe 2002) attaccante sloveno della Primavera dell'Olimpija Ljubljana. Principalmente esterno destro, è stato impiegato anche come prima punta. Si tratterebbe di un colpo in prospettiva, da integrare nell'immediato al settore giovanile biancoceleste e da lanciare successivamente lanciare nella Lazio dei grandi. Secondo la testata turca, sul giovane c'è forte la concorrenza del Besiktas. Si tratterebbe di un affare da 500 mila euro, per assicurarsi un buon prospetto spendibile in futuro.

LAZIO, DURMISI IN USCITA

LAZIO, LUKAKU SCALDA I MOTORI

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE