Lazio, Lukaku scalda i motori: ecco quando il belga rientrerà

In Serie A c’è un Lukaku che segna(sponda Inter) e uno pronto a tornare al top. Jordan vuole riprendersi la Lazio, lo farà già da questa settimana, quando Inzaghi lo aspetterà in gruppo per un allenamento dopo una preparazione svolta sempre in maniera differenziata. Il belga viene da un doppio intervento chirurgico per rimuovere le calcificazioni ai tendini rotulei di entrambe le ginocchia. L’ultima presenza in campo risale al 20 gennaio del 2019, al San Paolo contro il Napoli. È fermo da 7 mesi, la Lazio vuole rilanciarlo. Fino a luglio è stato in Belgio per completare la riabilitazione, adesso è pronto a tornare intensificando la preparazione. Primo obiettivo: allenarsi in gruppo, poi dopo la sosta strappare una convocazione. Potrebbe essere un nuovo vecchio acquisto molto importante.

