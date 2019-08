Calciomercato Lazio, si riapre la pista Fenerbahce per Durmisi

Si riapre la pista Fenerbahce per Riza Durmisi. L’esterno danese è in uscita, non rientra nei piani di Inzaghi che lo ha bocciato dopo una stagione travagliata. Dopo qualche giorno di standby, ora la trattativa tra la Lazio e il club di Istanbul è ripartita. Si cerca l’intesa e queste possono essere fasi decisive. Si ragiona sempre su un’operazione in prestito. Il Fenerbahce spera ancora di ottenere il diritto di riscatto, ma in questi minuti va registrata un’apertura all’obbligo in base a presenze e obiettivi raggiunti. I turchi però non vorrebbero fissarlo oltre i 4 milioni. Mentre la Lazio chiede 5.5 milioni oltre a un prestito oneroso da un milione. Per non segnare una minusvalenza dopo i 7.5 milioni spesi un anno fa. Durmisi che sogna ancora una chiamata da Marsiglia ma soprattutto dal Betis, però ha aperto al Fenerbahce avendo capito che alla Lazio non ci sarebbe alcuno spazio per lui. Mancano sei giorni alla fine del mercato e la Lazio vuole chiudere quello in uscita al più presto.

