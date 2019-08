DIRETTA - Calciomercato Lazio, attesa per il rinnovo di Caicedo

La Lazio lavora sul rinnovo di Caicedo, l’annuncio potrebbe esserci a breve. Lo aveva predetto già Inzaghi, l’attaccante rimane e tutti contenti. In attesa di una possibile terza punta. Llorente è ad un passo dal Napoli, Kalinic va alla Roma appena i giallorossi piazzano Schick. Rimane in piedi la pista che porta a Petagna, ma la valutazione resta alta. In uscita resta sempre da trovare una sistemazione per Wallace e Durmisi. Situazione Paideia: per Pavlovic oggi altre visite mediche. Con l’ok verrà ufficializzato il suo ingaggio. Poi il 18enne serbo trascorrerà un altro anno al Partizan in prestito.

