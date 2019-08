Lazio, dopo la Sampdoria si punta al bis: non accade da 7 anni

La partenza della Lazio, in casa della Sampdoria, è stata a dir poco strepitosa. Gli uomini di Inzaghi hanno dato spettacolo, confezionando un impeccabile 3 a 0. Ora c’è il derby, partita cruciale nel percorso biancoceleste. Si punta al bis. la vittoria nella stracittadina, oltre a regalare entusiasmo, consentirebbe alla Lazio di sfatare un tabù che dura dalla stagione 2012/13. Infatti, come riporta la rassegna di Radiosei, è da quell’annata che i biancocelesti non riescono ad inanellare due vittorie consecutive all’apertura di campionato. Nel 2012 le vittime furono Atalanta e Palermo. Nella cosiddetta era dei tre punti, quindi dal 1994/95, è accaduto solamente sei volte. Nel 1994/95 contro Bari e Torino, nel 1995/96 a cadere furono Piacenza e Cagliari. Nell’anno 2003/04 la Lazio schiantò prima il Lecce, poi la Sampdoria. Infine, nel 2008/09 le vittorie arrivarono con Cagliari e Sampdoria, e nel 2009/10 con Atalanta e Chievo.

LAZIO, DURMISI IN USCITA

LAZIO, RINNOVO MILINKOVIC

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE