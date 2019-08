UFFICIALE - Dziczek in prestito dalla Lazio alla Salernitana

Un affare nato e portato a termine con la Salernitana sempre sullo sfondo. Per il passaggio in prestito dalla Lazio ai granata di Dziczek si aspettava solo l'ufficialità, arrivata pochi istanti fa dal sito della società campana: "L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con la S.S. Lazio per il trasferimento a titolo temporaneo del centrocampista classe ’98 Patryk Dziczek“. Tutto fatto dunque. Il polacco disputerà un anno alla Salernitana e, nel caso in cui dovesse convincere, tornerà alla base nella prossima stagione.

