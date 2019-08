Lazio, Protti: "Biancocelesti, Roma e Atalanta allo stesso livello"

L'ex attaccante della Lazio Igor Protti ai microfoni di Twm Radio ha espresso il suo parere in merito al livello della formazione biancoceleste: "Dopo le prime tre, ci sono squadre che si potranno giocare tutte le posizioni. Non vedo una grandissima differenza tra Roma, Lazio e Atalanta. La Dea in Champions? Se ti doglie delle energie, come anche l'Europa League, sicuramente ti dà molto più entusiasmo e adrenalina. Sono convinto che darà fastidio a tanti anche quest'anno, anche perché hanno mantenuto gli stessi principi della stagione precedente".

