Vecino saluta l’Inter: “È stato un onore vestire i tuoi colori”

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Matias Vecino saluta l'Inter dopo 5 anni. Il centrocampista uruguaiano, accostato anche alla Lazio nelle ultime settimane, non ha rinnovato il suo contratto con il club nerazzurro ed è pronto per una nuova avventura. Poche ore fa ha rivelato quali sono le idee per il suo futuro, adesso, tramite i social ha detto grazie all'Inter per averlo fatto sentire a casa in queste ultime stagioni. Questo il messaggio dell'ex Empoli e Fiorentina: "Grazie INTER!! Grazie per avermi dato la possibilità di vivere questa grandissima esperienza! È stato un onore e un bellissimo privilegio indossare i tuoi colori negli ultimi 5 anni. Dalla società, allenatori , staff, a tutte le persone che lavorano per noi ogni giorno ad Appiano un Grazie gigante! E poi loro, i miei compagni , con i quali abbiamo condiviso tanti momenti e ci siamo supportati l’uno con l’altro nelle buone e nelle cattive! Grazie di cuore!!! Ma soprattutto ci tengo a salutare tutti i tifosi interisti. Perché l’urlo di San Siro dopo un gol, ti resta dentro per sempre. Non lo dimenticherò mai!! Un abbraccio a tutti!! Con affetto Matias0.