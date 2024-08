Venezia, Altare verso la Lazio: "Mi sento già pronto. Studierò Zaccagni e..."

TUTTOmercatoWEB.com

In conferenza stampa è intervenuto il difensore del Venezia Giorgio Altare, che tra i tanti temi ha parlato anche dell'imminente esordio in Serie A all'Olimpico contro la Lazio. Queste le sue dichiarazioni: "Lazio? Mi sento già pronto. Lo sono in qualsiasi momento, a prescindere dalle scelte del mister. Sono sempre a disposizione e non si può non esserlo quando c'è da approcciare una partita e un campionato del genere. Sei al massimo delle tue capacità e potenzialità ed è bello. Non guarderò in faccia nessuno. Incontreranno un Giorgio più tosto rispetto all'anno scorso e quando avevo approcciato la categoria con il Cagliari. Zaccagni comincerò a studiarlo già da domani. Ci sono tanti attaccanti forti e il dettaglio fa la differenza. Oltre all'atteggiamento e l'unione della squadra".

"Nel girone d'andata dovremo dare il 110% perché nessuno sa come andremo a giocare e cercheremo di sorprendere con le nostre armi. Nel girone di ritorno ci si conosce di più. C'è che si gioca la salvezza, chi il campionato e quindi c'è differenza. Dovremmo dare il massimo in questo girone d'andata. Gli altri ci conoscono, ma non bene come nel girone di ritorno. In ogni caso il campionato è lungo e sta a noi. Ci vorrà il coltello tra i denti e pedalare. E' un campionato che ci siamo guadagnati tra noi e con i tifosi e dobbiamo andare avanti per la nostra strada, senza se e senza ma. Ci saranno dei momenti negativi, ma fa parte del calcio".