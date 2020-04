Veron si 'arrabbia' con Vieri: "Potevi aspettarmi alla Lazio!"

Due campionissimi, fenomeni. Entrambi facilmente associabili al periodo d'oro della Lazio cragnottiana: il primo a centrocampo, il secondo in attacco. Eppure si sfiorarono soltanto, con Veron che approdò a Roma nell'estate '99 in contemporanea all'addio di Vieri. Partito verso Milano, sponda Inter. I due si sono ritrovati in una diretta Instagram, nella quale il centrocampista argentino si è arrabbiato - ironicamente - con il suo quasi-compagno di squadra alla Lazio. Ecco la ramanzina di Veron a Vieri: "Ti ricordi quando con la Lazio ci avete fatto il culo a Parma? Quando Mancio segnò quel gol di tacco? Poi nello spogliatoio ti dissi: "Voglio giocare con te". E cazzo potevi aspettarmi! Invece te ne sei andato via subito".