Verona-Atalanta, Gasperini molla la difesa a 3: ora è la Lazio la più longeva

Può considerarsi a tutti gli effetti una rivoluzione tattica quella pensata e messa in atto da Gasperini per la sua Atalanta contro il Verona di Juric, il passaggio alla difesa a quattro è, senza esagerare, qualcosa di storico per gli ultimi anni della Dea. Per affrontare il suo discepolo, Gasp ha mollato la linea con i tre centrali e ha schierato Toloi, Romero, Palomino e Djimsiti, disegnando un 4-2-3-1. Come riporta Lazio Page, dopo 223 partite ufficiali consecutive giocate con la difesa a 3, l’Atalanta di Gasperini si schiera con la difesa a 4. Ora la difesa a 3 della Lazio di Inzaghi (195 partite senza considerare Udinese-Lazio) è quella con la striscia più longeva della Serie A.

