Udinese - Lazio, le probabili formazioni: Lazzari c'è, Caicedo non ce la fa

Dopo le fatiche di Coppa, la Lazio si butta a capofitto in campionato. Per la 28ª giornata di Serie A arriva l'insidiosa trasferta contro l'Udinese e mister Inzaghi recupera Lazzari ma non Fares, usciti acciaccati dall'Allianz Arena. Sicuri di un posto Leiva e Immobile, rimasti a riposo in Germania, mentre al fianco del bomber napoletano ci sarà Muriqi, visto il forfait di Caicedo. In difesa Patric ancora preferito a Musacchio, al suo fianco Acerbi e Radu. Nei friulani non ci sarà Deulofeu, recuperato in extremis Ouwejan. Di seguito le probabili formazioni.

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Nuytinck, Bonifazi; Stryger Larsen, De Paul, Arslan, Walace, Molina; Pereyra, Llorente. A disp: Scuffet, Gasparini, De Maio, Zeegelaar, Samir, Makengo, Okaka, Forestieri, Braaf, Nestorovski. All.: Gotti.

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Muriqi, Immobile. A disp.: Strakosha, Alia, Musacchio, Hoedt, Parolo, Lulic, Akpa Akpro, Cataldi, Escalante, Pereira, Correa. All.: Inzaghi.