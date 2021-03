Udinese - Lazio, dove vedere la partita in tv e streaming

Ripartirà da Udine il cammino della Lazio in campionato. Dopo la sconfitta contro il Bayern Monaco e l'eliminazione dalla Champions League, i biancocelesti vorranno subito tornare alla vittoria e continuare l'inseguimento al 4° posto. Il match contro i friulani è in programma domenica alle ore 15:00 e sarà trasmesso in esclusiva su DAZN. Basta avere l'abbonamento alla piattaforma e il match sarà visibile tramite app anche su tablet, pc o smartphone, mentre gli abbonati Sky che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno vederla sul canale 209 e sull’app di Sky Go.