Verona, Eysseric: "Quest'anno la Lazio è fortissima"

La Lazio in questa stagione ha stupito, arrivando a lottare per il vertice della classifica. Ai microfoni del canale ufficiale del club ha parlato il giocatore del Verona Eysseric: "Con la Lazio ho giocato i venti minuti finali. Sono entrato sullo zero a zero giocando come falso nove, non è stato facile. La Lazio quest'anno è fortissima, ma penso di aver fatto bene, il massimo che potessi".