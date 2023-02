Verona - Lazio, le pagelle dei quotidiani: tanti, troppi insufficienti

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Dopo quello contro la Fiorentina, la Lazio porta a casa un nuovo pareggio in campionato. L'eurogol di Pedro al 45' non basta, i biancocelesti commettono il solito errore, non chiudono la partita ed ecco che arriva il gol del pareggio al 51' firmato Ngonge. Con 39 punti la squadra di Sarri deve accontentarsi del quarto posto in classifica, non riuscendo a superare la Roma (attualmente a 40 punti). Una prestazione, quella di ieri sera, che certo non può soddisfare l'ambiente laziale, consapevole che la prossima giornata l'Atalanta sarà un avversario ancora più ostico da affrontare.

CORRIERE DELLO SPORT - Provedel 7,5; Marusic 6, Casale 5, Romagnoli 5,5, Hysaj 5,5; Milinkovic 5,5; Cataldi 5,5 (59' Vecino 5,5), Luis Alberto 5; Pedro 6, Immobile 5 (68' Felipe Anderson 5), Zaccagni 5,5. All.: Sarri 5

GAZZETTA DELLO SPORT - Provedel 7; Marusic 5,5, Casale 5, Romagnoli 6, Hysaj 5; Milinkovic 6; Cataldi 5,5 (59' Vecino 6), Luis Alberto 5; Pedro 7, Immobile 5 (68' Felipe Anderson 6), Zaccagni 6. All.: Sarri 5,5