Verona - Lazio, probabili formazioni: novità Akpa Akpro, davanti Caicedo-Immobile

Verso Hellas Verona - Lazio, Simone Inzaghi può contare su Luis Alberto nonostante i dolori alla caviglia. Marusic confermato nel terzetto difensivo visti gli acciacchi di Patric, a sostituire Lazzari sull'out di destra ci sarà la novità Akpa Akpro. Dall'altra parte correrà Fares che vince il ballottagio con Lulic, mentre in attacco al posto dello squalificato Correa è pronto Caicedo a far coppia con Immobile. Nel Verona tornano Dawidowicz dopo la squalifica e Gunter, ma entrambi dovrebbero sedersi in panchina. Davanti Lasagna preferito a Kalinic. Di seguito le probabili formazioni.

Serie A 2020-2021

Hellas Verona - Lazio

30ª giornata

Domenica 11 aprile 2021, ore 15

Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona

Probabili formazioni:

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Magnani, Ceccherini, Dimarco; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Zaccagni; Lasagna. A disp.: Pandur, Ruegg, Gunter, Udogie, Dawidowicz, Amione, Sturaro, D. Bessa, Ilic, Kalinic, Salcedo, E. Colley. All.: Paro.

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Akpa Akpro, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Caicedo, Immobile. A disp.: Strakosha, Alia, Armini, Musacchio, Patric, Parolo, Cataldi, Escalante, Lulic, Pereira, Muriqi. All.: Farris.