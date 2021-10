Verona - Lazio, quasi 2000 tifosi biancocelesti al Bentegodi

Dopo il pareggio in Europa League contro il Marsiglia, la Lazio è pronta alla trasferta di campionato contro il Verona. Al Bentegodi i biancocelesti vogliono dare continuità al successo ottenuto in casa contro l'Inter e avranno bisogno anche della spinta dei propri tifosi. Fino a questo momento sono stati staccati 1937 tagliandi per la trasferta veneta per un settore ospiti che si preannuncia piuttosto caldo.