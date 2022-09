Verona, Setti: "Non siamo il club giusto per chi guarda il conto economico"

Fonte: DAZN

"Rispetto alla prima partita, pur giocando contro il Napoli che è una grande squadra, ci abbiamo capito poco". Il presidente Maurizio Setti a DAZN ha commentato l'inizio di campionato del suo Hellas Verona. Il patron gialloblu ha poi dato una stoccata anche ai giocatori che hanno lasciato il club: "Oggi siamo molto più sereni, abbiamo ritrovato le nostre certezze. Siamo più contenti nonostante non tutti siano al top della condizione".

CALCIOMERCATO - "Ogni anno cambiamo giocatori e quelli che vanno via smuovono tante critiche: da Zaccagni e Caprari che con noi hanno fatto bene. Il nostro club vive di queste cose qui, ma soprattutto vive di gente che ha voglia di dimostrare e fare qualcosa in più. Quando viene messo davanti il conto economico, probabilmente non siamo la società giusta per lui. Noi non teniamo nessuno che non vuole rimanere".

DIRETTORE SPORTIVO - "Marroccu lo conoscevo ancora prima di D'Amico che è stato una grande scoperta per tutti. Sono contento di quello che stiamo facendo con Marroccu che sta dimostrando conoscenza all'interno del club a 360 gradi. I risultati si scrivono alla fine. Abbiamo preso giocatori giovani di proprietà e speriamo che questo ci porterà gli stessi risultati sportivi ed economici degli ultimi anni".