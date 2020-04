Presenta Alessandro Zappulla. Oggi con noi il regista e attore teatrale Paolo Mellucci. Con lui non si parlerà naturalmente solo di Lazio, ma anche e soprattutto della crisi del mondo teatrale, messo in ginocchio dal coronavirus e proveniente da una situazione già in partenza non rosea. CLICCA QUI PER GUARDARE IL TG O SCORRI A FINE ARTICOLO