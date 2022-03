Vieri non ha dubbi: "Romagnoli andrà alla Lazio in estate"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Tra calciomercato e percorso di crescita. Christian Vieri parla della Lazio e di ciò che avverrà in estate. L'ex attaccante biancoceleste ha detto nel corso dell'ultima puntata della Bobo Tv: "Stanno lavorando bene, non si può dire niente. Avevo detto che Sarri bisognava aspettarlo fino a febbraio. Lo abbiamo massacrato in questi ultimi mesi, ad esempio quando ha detto che non riusciva ad allenare in settimana. Mercato? Secondo me Romagnoli va alla Lazio il prossimo anno. Allan? Prende cinque milioni all’Everton...".