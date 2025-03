Viktoria Plzen, Koubek: "Il gol di Isaksen ci ha fatto male. Noi sfortunati e..."

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

Direttamente dalla pancia dello Stadio Olimpico, il tecnico del Viktoria Plzen Miroslav Koubek presenta il ritorno degli ottavi di Europa League contro la Lazio in conferenza stampa. Di seguito le sue dichiarazioni.

"Dobbiamo essere attivi, siamo sotto di un gol e dobbiamo recuperare. È l'unico modo per poter ribaltare il risultato. Le partite del campionato e quelle di Europa League sono molto diverse, non si possono paragonare. La Lazio è stata brava, noi siamo stati poco produttivi e anche sfortunati in qualche occasione da gol. Io credo che la Lazio vorrà segnare subito, possiamo aspettarci un inizio pesante. Se dicono di essere stanchi, credo che daranno di più all'inizio. Noi dobbiamo resistere, loro hanno un'identità e lo conosciamo, giocano sempre uguale. Così sarà domani. Sarà una partenza molto attiva".

"Sulc e Durosinmi credo siano in grado di giocare ad alti livelli. Sulc è molto costante; Durosinmi sta crescendo sempre di più. Purtroppo il risultato non è andato bene, la situazione si è complicata abbastanza. Siamo un po' svantaggiati, adesso dipenderà da noi. Il gol di Isaksen ci ha creato un bel problema. Pedro? Sicuramente fa la differenza, è un ottimo giocatore. Vedremo quando scenderà in campo domani. Abbiamo tanta energia, la sento. Avere l'opportunità di giocare i quarti di Europa League è una grande occasione. Dobbiamo essere forti mentalmente e dobbiamo mantenere il nostro piano gara".

"Contro una squadra come la Lazio è difficile, dobbiamo mettere dentro i giocatori più di esperienza. Non abbiamo una rosa così grande da avere tante possibilità di cambiare. Non temo per il rientro di Castellanos, nello sport non si parla di avere paura. Il Taty è il miglior attaccante della Lazio, vedremo. Non temiamo niente. Il gol di Isaksen è stato un duro colpo, mi ha fatto male, una sensazione terribile".